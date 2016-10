CHURCH DIRECTORY

9:00 Fellowship & Coffee.



CHURCH OF CHRIST PARK RAPIDS:

707 N. Main • 732-5105

prcoc@unitelc.com

Scott Warne, Minister • 218-732-3281.

Worship: 11am. Bible classes: 10am.



EASTSIDE CHRISTIAN CHURCH PARK RAPIDS:

16623 State Hwy. 87 • 732-4676

www.eastside.com

Justin Domogalla Campus Pastor.

Sunday Worship: 9:30am &

11am; Kids birth-5th grade program at each services.



EVERGREEN CHURCH A Church of the Nazarene:

295 Western Ave. S. • 732-9694

www.myevergreenchurch.com.

Rev. Bill Hodge, Sr. Pastor; Rev. April Hodge, Asst. & Worship Pastor.

Sunday school 9am;

Worship: 10am,

Moms in Prayer: 8:15am Thursdays.



FAITHBRIDGE CHURCH:

1505 Park Ave. S. (Hwy. 71 S.) • 732-1404

www.faithbridgepr.org.

Lead Pastor: Marty Giese.

Sunday Services: Traditional worship: 8:15am, Sunday School: 9:30am,

Contemporary worship: 10:45am;

Nursery provided at both services.

Wednesday: AWANA, FSM Youth & Parents Time Out (coffee & conversa*on) 6:55 pm.;

Radio program: Sunday 8 am KPRM 870 AM and 9 am KDKK 97.5FM.



FIRST BAPTIST:

909 8th St. W. • 732-3321

www.fbcpr.org

Pastor Joshua Hawn

Sunday school (for all ages): 9:30am.

Sunday worship service & worship for kids: 10:30am.

Evening service: 6pm.

Wednesday Night Service: 6pm

Nursery provided at all services.



FRONTLINE CHURCH:

1 mile north of Walmart • 19252B 159th Ave., Park Rapids • 237- 3727

Pastor Russell Smith. www.accessfrontline.com.

Sunday Services: 10:30 PM and 7 PM

Wednesday: 7 PM



HOPE FELLOWSHIP: Pastor

Lance Engst • 218-252-1325. Nondenominational

Christian home worship and Bible study.

Sundays 10 am. Call for directions.



JEHOVAH’S WITNESSES:

Hwy. 71 N.

Public meeting: Sunday 10am.

Watchtower Study: Sunday 10:35am.



LAKES AREA VINEYARD CHURCH:

17765 Hwy 34, ParkRapids • 218-237-8463

Campus Pastors: Robb and Sara Swanson

www.myvineyardchurch.com. Sunday worship: 10am.



NEW LIFE COMMUNITYCHURCH (Non-denominational church):

600 Bridge St. (off Hwy. 34 on Grove Ave.) • 732-7000, 732-5637

www.newlifeofpr.org

email: newlife@newlifeofpr.org

Pastor: Fred & Beverly Brown.

Saturday Evening Praise and Intercession: 7pm;

Sunday worship: 10am.



RESTORATION CHRISTIAN CHURCH:

Park Rapids Library • 252-4380

www.restorechurch.org

Pastor Andy Spurlin.

Sunday evenings: 6pm (in lg. meeting room).



RIVERSIDE UNITED METHODIST:

1 mi. N. of Hwy. 34 on Hwy. 71 N. • 732-5205

www.riversideumcchurch.com

Pastor Chip & Lori Nielsen.

Sunday: 8:30am

traditional and 10:30am contemporary service; Sunday school 9:30am.

Nursery area available.



ST. JOHNS LUTHERAN (LCMS):

Hwy. 34 West • 732-9783

www.stjohnspr.org

Rev. James Neubauer and Timothy Heinecke.

Worship 8 & 10:30am;

Fellowship & Bible Study 9:15 am.



ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH:

305 W. 5th St • 732-5142

www.stpeterpr.org

Father Thomas Friedl.

Mass Saturday, 5pm,

Sunday: 8:30am; See website.



SEVENTH-DAY ADVENTIST:

1-1/2 mi. W. of Hwy. 71/34 intersection on Hwy. 34 (18098 Elisha Dr.) • 732-7186.

Saturday: 9:30am

Sabbath school (all ages); Worship service 10:45 am.



TRINITY CHURCH An Episcopal Presbyterian Partnership:

3rd St. W. & Court Ave. • 218-732-4393

www.trinityparkrapids.org.

Sunday worship: 9 am.



HUBBARD

UNITED METHODIST CHURCH:

Broadway Road - South of Hwy. 87, East of Hwy. 6, Hubbard • 732-0224 (office)

hubbardumc.com

Pastor Laurie Kantonen.

Sunday: 8:45am music; Worship 9am.



DORSET

FIRST ENGLISH LUTHERAN (LCMS):

732-9466

www.dorsetlutheran.org

Pastor Chris Davis.

Sunday worship 9am;

Sunday Bible class: 10:30am.



NEVIS

FELLOWSHIP BAPTIST

CHURCH: 200 E. Main (1 blk. E. of Northwind Grocery) • 652-4400 (Office)

Pastor Tom C. Drury, Jr.

Sunday School: 9:30 am;

Sunday Worship: 10:30am.



FIRST CHURCH OF CHRIST:

100 E. Pleasant (1/2 blk. E. of school) • 652-3900

neviscoc@arvig.net

Pastor Paul Bowles.

Sunday School 9am;

Worship: 10am.



HEARTLAND COMMUNITY LUTHERAN PARISH (ELCA), BETHANY LUTHERAN:

100 3rd Ave., Nevis • 652-2030

www.bethanylutherannevis.org.

email: secblc@arvig.net

Pastor Darrell Morton.

Worship: 9am;

Sunday school 10:15am



OUR LADY OF THE PINES CATHOLIC COMMUNITY (Akeley/Nevis):

652-4005

www.ccnevislaporte.org.

Fr. Antony Fernando.

Mass: Saturday 5pm,

Sunday: 10:30 am.



PEACE LUTHERAN (LCMC):

24025 Hwy. 34 (2 miles west of Nevis) • 218-652-6508

Pastor Nicholas Hopman

www.peacelutherannevis.com

email: peacelutherannevis@gmail.com

Worship: 9:30am.

Sunday school follows.



LAPORTE

CHRIST GOSPEL FELLOWSHIP:

N. on Co. Rd. 39 • 224-2800

Pastor Rick Clyde.

Sunday School, all ages 9:30 am;

worship: 10:30am.



COMMUNITY BAPTIST:

Hwy. 200 • 224-2542

Rev. Matt Sconce.

Sunday School 9:30am;

Worship10:45am.



ST. THEODORE OF TARSUS CATHOLIC COMMUNITY:

Off Hwy. 200 & #39, just W. of Laporte

www.ccnevislaporte.org. • 652-4005

Fr. Antony Fernando.

Sunday Mass: 8:30am.



TRINITY LUTHERAN:

224-2417

Rev. David Smith.

Sunday worship 10:30am.



AKELEY

HEARTLAND COMMUNITY LUTHERAN

PARISH (ELCA), FIRST

LUTHERAN CHURCH OF AKELEY:

Hwy. 34 & Pleasant • 218-

652-3335 • www.flcakeley.org

email: firstchurchl@arvig.net

Pastor Darrell Morton • Worship

10:30am.



LIGHTHOUSE AT THE LAKE:

Moore Springs Resort on Howard Lake, 5127 Howard Lake Trail • 652-2134 •

Pastors Staurt & Judy Kay Johnson.

Sunday worship: 10:30am non-denominational.



ST. JOHN’S LUTHERAN (LCMS):

Corner of Carroll & Pleasant • 652-3779

Pastor Harvey Kietzman.

Sunday worship: 9am;

Bible study: 10:30am.



UNITED METHODIST CHURCH:

1 block So. of #34 & #64 intersection, on #64

Church Office: 652-2572 or 732-4791 • Pastor Loren Ferch • 218-252-6251

email: ferchie51@msn.com

Worship10am.



WHITE OAK BIBLE CHAPEL:

6 mi. S. of Akeley on Hwy. 64 • 652-3848

Mathew LaTourelle,

Minister. Sunday school: 9:45am;

Worship: 11am; Kids Club (K-6) and

Adult Bible Study Wed. 6-7:30pm.



LAKE GEORGE

LAKE GEORGE BIBLE CHAPEL

(non-denominational): 37285 US

71 • 7 mi. E. of Itasca State Park • 218-699-3013

Pastor Mike English.

Sunday school 9am for all ages;

Sunday worship 10am.



TRINITY LUTHERAN (LCMS):

Lake George • 266-3330

Pastor Don Kirchner.

Sunday worship 9am.



OSAGE

GRACE COMMUNITY CHURCH

OF OSAGE: 24068 Pine Ave. N., • 218-573-3143

email: gcco@arvig.net

Pastor Paul McKibben.

Sunday Bible Study: 9:30am;

Worship:10:30am

Men’s Bible Study: 7pm.



PONSFORD

BRECK MEMORIAL EPISCOPAL CHURCH:

East of Pine Point School.

Sunday worship: 9am.



MT. CALVARY FULL GOSPEL:

Rev. P. Olson.

Sunday school 10am;

Sunday worship: 11am.



ST. PAUL’S LUTHERAN (CLC)

Church of the Lutheran Confession:

John M. Johannes, Pastor.

Sunday church service 8:45am;

Sunday school 10am.



ST. THEODORE’S CATHOLIC:

At Jct. Hwy. 124 & 129 in Pine Point – 1 mi. N. of Ponsford on State Hwy. 225 •

Father Joseph Hitpas, OMI • 218-983-3261 • Contact: Tim Willenbring 218-573-3870; Paul Joyce 218-573-3973 email:

email: owep@tvutel.com.

Saturday Mass:

5pm (during daylight savings time (summer);

4pm (during standard time)



MENAHGA

ASSEMBLY OF GOD:

Hwy. 71 • 564-4807.

10am worship (nursery provided for all services). 10:30

Kids ‘R’ His.



ASSUMPTION OF OUR LADY CATHOLIC CHURCH:

Hwy. 71 • 564-4509

Sunday Mass: 10:30am.



BETHANY LUTHERAN (LCMC):

59423 140th St., Menahga

Steven A. Bruer, Pastor • James Hallaway, Associate Pastor • 564-4610

www.firstenglishbethany.org

Sunday School (1st & 3rd Sundays): 9:30am;

Sunday Worship:10:30am.



FIRST ENGLISH LUTHERAN

(LCMC): 17 Main St. NW, Menahga

Steven A. Bruer, Pastor • James Hallaway, Associate Pastor • 564-4610.

www.firstenglishbethany.org

Worship 8:30am.;

Sunday School: 9:45am



REDEEMER LUTHERAN CHURCH (LCMS):

15th St. SE, Menahga (1.5 mi. S. of town on Hwy. 71) • 218-564-4931

Rev.John Ramsbacher • 218-564-4614.

Sunday service 9am;

Bible Study: Mondays 1pm.



UNITED METHODIST CHURCH:

18 1st St. SW, PO Box 246, Menahga, 56464 • 218-564-4703

email: mumc@wcta.net

Pastor Steven Koehne • 218-564-5394.

Sunday worship 8:45am.





OUTLYING CHURCHES

COMMUNITY CHURCH, U.C.C.: WALKER

Hwy. 371 & Tianna Drive • 218-547-1093

email: commchurchucc@arvig.net

Pastor Lynn Strandt.

Worship: 10am.

Nursery available.



FREE METHODIST - KABEKONA:

16 mi. S. of Bemidji, East Jct. of Hwys. 71 & 200

Dawn Buzay Pastor, 218-224-2548 church,

218-536-0549 cell.

Adult Sunday school 9 am;

Worship 10am.



KABEKONA COMMUNITY CHURCH:

1 mile E. of Kabekona Corner, off #200 on Old Cemetery Road • (218) 224-2827

Pastor Randy Reimer; Children’s Pastor Nathan Johnson;

Youth & Young Adult Pastor, Nabiel Kanani.

Sunday school 9:30am;

Worship10:45am.

www.kabekona.org



GETHSEMANE LUTHERAN (Missouri Synod) - SNELLMAN:

16 mi. W. of Park Rapids on Hwy. 34

Pastor Scott Muehlberg.

Sunday school 9:30am.;

Worship 10:30am.



GUTHRIE COMMUNITY BIBLE CHURCH:

Corner of Co. 16 & 275th Ave. • 218-224-2110

Pastor Michael Nelson.

Sunday school for all 9am;

Worship: 10am.



MALVIK LUTHERAN - GUTHRIE:

1 mi. S. of Nary on Co. 36, 1-1/2 mi. E. on Rd. 102. 27689 474 St. Guthrie. • 218-751-7538

Pastor David Smith

Worship 10:30am.



IMMANUEL LUTHERAN CHURCH:

1-1/2 Miles N. of Toad Lake • 218-847-4568 or 218-238-5762

Pastor Roy Noel L. A. M. P.

Parish, Randy Whitehead

Worship 10:45am.



SELL LAKE COMMUNITYCHURCH:

2.4 mi. north of Itasca State Park on Co. Rd. 2

Pastor Jeff Wisdom.

Worship 9:30am.



CHRIST LUTHERAN (Missouri Synod): WOLF LAKE

Rev. John Ramsbacher, Pastor • 218-538-6736.

Sunday school & Adult Table Talk 9:30am.;

Worship 10:30am.



SPRUCE GROVE APOSTOLIC LUTHERAN CHURCH:

1 mi. S. of Wolf Lake • 218-538-6615

Dennis Hannu, Pastor.

Sunday worship 10:30am;

3rd Sunday of the month - Finnish following the English morning worship.



ST. MARY’S CATHOLIC - TWO INLETS:

12 mi. N. of Park Rapids on Hwy. 71 & 3 mi. W. on Co. Rd. 44 • 218-732-4046

Father Thomas Friedl.

Sunday Mass 10am. in gretto weather permitting.